Alperen Şengün'ün İsrailli basketbolcu Deni Avdija hakkındaki sözleri tepki çekti

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den dikkat çeken açıklamalar....

Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün'den, meslektaşı İsrailli Deni Avdija ile ilgili açıklamalar geldi.

Bu açıklamalar ise tepki topladı.

"ÜLKELERİMİZİ TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İsrailli basketbolcu Deni Avdija hakkında gelen bir soru üzerine konuşan Alperen Şengün, "Ülkeler arasındaki konu bizim işimizden çok daha büyük. Biz burada sadece ülkelerimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Şengün'ün konuşmasının tamamında ise şu ifadeler yer aldı;

"EN İYİ ARKADAŞLARIMDAN BİRİSİ"

"Biliyorsunuz, bence bu konular bizimkinden çok daha büyük. Biz sadece ülkemizi burada, elimizden gelenin en iyisini yaparak temsil edeceğiz.

Deni de benim gibi çok çalışkan biri. Harika bir adam, harika bir insan. Bu ligdeki iyi arkadaşlarımdan biri.

"BİZ SADECE SEVDİĞİMİZ ŞEYİ YAPIYORUZ"

Ve dediğim gibi, bu konular bizimkinden çok daha büyük. Biz sadece sevdiğimiz şeyi yapıyoruz ve diğer şeyler bizim kontrolümüz dışında.

Ve umarım, biliyorsunuz, basketbol herkese sevgi getirir ve bir arada kalmamızı sağlar, biz bunun için buradayız."

ASKERLİK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Deni Avdija’nın, daha sadece birkaç yıl önce İsrail ordusunda askerlik yaptığı ortaya çıktı.