AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin de içinde bulunduğu makam aracı, Seydikemer-Fethiye karayolunda maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı.

Milletvekili Mete, kazayı yara almadan atlattı.

VEKİL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Akşam saatlerinde otomobil ile resmi araç arasında kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

DURUMLARI İYİ

Ancak, araç sürücüleri ve Milletvekili Mete dâhil tüm yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

KADEM METE KİMDİR?

Kadem Mete, AK Parti Muğla Milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Siyasi kariyerine AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev alarak başlayan Mete, uzun süre AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2023 genel seçimlerinde Muğla’dan milletvekili seçilerek TBMM’ye girmiştir.