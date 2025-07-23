AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

AK Parti'de gündem yoğun...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün saat 15.30’da toplanacak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ ELE ALINACAK

Geniş kapsamlı toplantının ana gündem maddesi, hükümetin "Terörsüz Türkiye" vizyonu çerçevesinde başlattığı adımlar olacak.

KALIN'IN ZİYARETLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz günlerde TBMM’de siyasi partilere yönelik gerçekleştirdiği temasların detayları da MYK’da ele alınacak.

Görüşmelerde gündeme gelen TBMM çatısı altında bir komisyon kurulması yönündeki öneriler ve bu konuda gelinen aşama masaya yatırılacak.

İSTİŞARE KAMPINDA ALINAN KARARLAR MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplantı sırasında çeşitli başlıklarda kapsamlı sunumların yapılması beklenirken, AK Parti’nin geçtiğimiz haftalarda Kızılcahamam’da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda dile getirilen yapısal ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar da MYK'nın gündeminde yer alacak.

Öte yandan, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonların da toplantıda değerlendirmeye alınması bekleniyor.

AK Parti kurmaylarının, siyasi gelişmelerin genel seyrine ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulunacağı ve izlenecek yol haritasının netleştirileceği ifade ediliyor.