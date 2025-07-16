AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Suriye'de ardı ardına patlamalar...

İsrail, Suriye'nin ulusal egemenliğini ihlal etmeye devam ediyor.

ŞAM HEDEF ALINDI

İsrail, bu kez Suriye'nin başkenti Şam'a iki ayrı saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Saldırılarla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Çelik, şunları kaydetti:

İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir.



Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.