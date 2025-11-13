AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dayısı Hasan Öztopal'ın cenaze törenine katıldı.
- Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti ve Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Törenin ardından Ömer Çelik, taziyeleri Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde kabul etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Törene; Ömer Çelik'in yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, protokol üyeleri, AK Parti mensupları ve yakınları katıldı.
ÇELİK, TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tören sonrası Çelik, Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde taziyeleri kabul etti.