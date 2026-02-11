Burhanettin Duran: CHP'nin girişimi devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meclis'te işler karıştı...

Kabinede yaşanan değişikliğin ardından Akın Gürlek Adalet Bakanlığı, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı görevini devraldı.

İki bakan TBMM'ye gelerek yemin ederken o anlarda tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, TBMM'de yemin edeceği sırada CHP kürsü işgali eylemi yaptı.

Çıkan tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi ile arbede yaşandı.

"SORUMLULUKTAN UZAK YAKLAŞIMI KINIYORUM"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP grubuna tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır.



Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum.

"HİÇBİR GİRİŞİM GAZİ MECLİS'İMİZİN ÇALIŞMALARINI ÖNLEMEMLİ"