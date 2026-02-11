Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, görevden affını isteyip talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Karar sonrası gözler, muhalefet cephesine çevrilmişti...

Bugün Ankara'da Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenini katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin yaptığı açıklamasında yine tehditler savurdu.

ANKARA'DAN SİLİVRİ'YE GİTTİ

Gürlek hakkında yaptığı açıklamaları sonrası İstanbul'a gelen Özel, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Özel, İmamoğlu ile görüşmelerinin ardından cezaevi yerleşkesinden ayrıldı.