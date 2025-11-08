AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

- AK Parti'de beş il başkanlığına atama yapıldı.
- Bitlis'e Engin Günceoğlu, Çanakkale'ye Abdurrahman Kuzu atandı.
- Elazığ'a İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde'ye Hacı Mehmet Eren ve Tunceli'ye Hakan Özer getirildi.
AK Parti'de 'yerel yönetimlerde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak' maksadıyla yapılan değişiklikler sürüyor.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bitlis İl Başkanlığı'na Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığı'na Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığı'na İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığı'na Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığı'na Hakan Özer'in atandığı belirtildi.
ESKİ İLK BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR
Eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.