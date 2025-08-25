AK Parti'den Zafer Haftası paylaşımı

AK Parti, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümüne ilişkin video hazırladı.



Video, AK Parti'nin NSosyal hesabından paylaşıldı.

"MİLLİ ZAFER HAFTASI KUTLU OLSUN"

Yapılan paylaşımda, "Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açtık, Dumlupınar'da bu toprakları ebedi yurdumuz kıldık. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya uzanan kutlu yürüyüşte, milletimizin tek bir sözü vardı. Korkma. Aynı ruh ve aynı iradeyle Milli Zafer Haftası kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

"HAYBER'DE AÇILAN KAPILARI HATIRLAYANLAR"

Paylaşılan videoda ise Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile Büyük Taarruz'un 103. yılına vurgu yapıldı.

Videoda, "Hayber'de açılan kapıları hatırlayanlar o şevk ve heyecanla bilmem kaç katı düşmana karşı Anadolu kapılarını Türklere açtılar, Nizam-ı Alem diyen kahramanlar." ve "8 asır sonrasında yine bir Ağustos ayında, bu defa güneşin battığı yerde kıyamet var... Burası Dumlupınar, bağrında Mustafa Kemal Paşalar..." sözleri aktarıldı.