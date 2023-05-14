AK Partili Ali İhsan Yavuz: Açık ara öndeyiz Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Türkiye'ye ve AK Parti'ye hayırlı olsun" dedi. Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra muhalefetin itirazlarına değinen Yavuz, "Kurumları suçlamanın bir anlamı yok" ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu.

Yavuz, seçim güvenliği konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

Sistemin doğru çalıştığını anlatan Yavuz, ilçe seçim kurullarında partilerin üyeleri ve temsilcileri olduğunu anımsattı.

"Açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün"

Kendilerinin de sandıktan aldığı bilgiler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şu an geldiğimiz noktada hem TBMM tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün." dedi:

Çok net ifade edeceğim durum şudur: Meclis tablosunda aslında bizim simülasyonlarımıza ve bize yansıyan verilere baktığımızda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğü görüyoruz.



Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara önde olduğumuz çok net bir husustur. İnşallah diğer hususları biraz daha fotoğraf netleşince ortaya koyarız.

Yavuz, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının herkesi bağlayacağını, gerçek fotoğrafın ortaya çıkacağını ifade etti ve ekledi:

"Çok fazla itiraz yok"

Aslında şöyle de deniyor. Buna da şaşırıyorum biraz. AK Parti itirazlar ediyor. İtirazlar sebebiyle de önde olduğumuz, sandıklara yansımıyor. Onun için AK Parti önde görünüyor.



Hayır, bu itirazlar çok uzun zaman almaz. Çok da fazla itiraz yok açıkçası. Bundan sonra daha ziyade geçersiz oylara ve diğer işlemlere ilişkin ilçe seçim kurulları nezdinde olacak. Ama bunun için de bir acelemiz yok. Salı günü saat 15.00'e kadar her parti sandıkta olup bitenlerle ilgili, geçerli geçersiz oylarla ilgili meselelere ilişkin itirazda bulunabilir.

"Kurumları suçlamanın bir anlamı yok"

AK Partili Yavuz, sonuçların Türkiye ve AK Parti açısından hayırlı olmasını diledi. Açıklamasında Yavuz, şunları da söyledi:

Birleştirme tutanakları esnasında parti müşahitlerinin de yine orada gözlemci olarak bulunmasının mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz.



Şu anda açıkçası bir panik havası içerisinde gelişigüzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz, madem sandıkta olup biteni, sandığın sonucunu herkesten önce bileceksiniz, o zaman sizin bir öngörünüzün olması gerekir ama kurumları suçlamadan.