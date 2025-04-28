İHA

Türkiye’de gündüz kuşağında yayın yapan programlarda yaşananlar ve yer alan konular, toplumsal düzeni zedelediği gerekçesiyle tepkilere neden oluyor.

Toplumda tepki çeken gündüz programlarıyla ilgili AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, önemli açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU'DA İNSANLAR GÜNDÜZ KUŞAKLARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR"

Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Anadolu’da sürdürdüğü temasları esnasında televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ciddi şikayetler aldığını belirterek, "Kültür ve Sanat Politikalar Başkanlığı olarak yeni kurulan bir birimiz. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz ve yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Toplantılarımızı yaptık, önümüzdeki dönemde de Anadolu’da toplantılar yapacağız. Anadolu’yu dolaştığımızda insanlar bizlere gündüz kuşaklarıyla ilgili çok ciddi şikayetlerini dile getiriyorlar. Özellikle gündüz canlı yayınlanan programlarda Türk toplumunun örfüne, ahlakına ve aile yapısına uymayan pek çok yayının ve içeriğin olduğunu ve bunların da bilerek ve ısrarla tekrar edildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil." dedi.

"BU TELEVİZYON PROGRAMLARINDA SANKİ BİLEREK ÖZENDİRME SÖZ KONUSU"

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak toplumsal düzeni zedeleyen televizyon programlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirten Yayman, gündüz kuşağı programlarının ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gerekirse bu konuda TBMM’ye kanun teklifi vermeye de hazırım. Şu anda gündüz kuşağı programları bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Burada çocuklarımızın ruh sağlığı, ailelerimizin birliği ve beraberliği, toplumumuzun düzeni, ahlakımız ve manevi değerlerimiz maalesef ayaklar altında. Bu televizyon programlarında sanki bir özendirme söz konusu, bilerek ve isteyerek özendirme söz konusu, biz bunu doğru bulmuyoruz. Bir kez daha sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyorum. Çağrım, sabah kuşağında yayın yapan kişilere, yayıncılara ve herkese ‘lütfen ama lütfen titreyin ve kendinize gelin’ böyle bir yayıncılık politikası kabul edilemez. Sizin amacınız nedir, siz ne yapmak istiyorsunuz. Çarpık ilişkileri topluma anlatmak suretiyle maksadınız nedir, hedefiniz nedir, Türk ailesinden ne istiyorsunuz? Kadınlarımızın bu kadar istismar edilmesi, acıların bu kadar istismar edilmesi asla kabul edilemez.

"GEREKİRSE BEN DE TBMM’YE BİR KANUN TEKLİFİ VERECEĞİM"

Gündüz kuşağı programlarının düzenlenmesi için TBMM’ye kanun teklifi vermeye hazırlandığını ifade eden Yayman, şöyle devam etti: