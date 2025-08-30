AK Partili ilçe başkanından jandarmaya hakaret: Soruşturma başlatıldı

Son dönemde asayiş uygulamalarında kaydedilen görüntüler, gündem olmaya devam ediyor...

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulaması, jandarma personelinin yaka kamerası ile kaydedildi.

İLÇE BAŞKANI JANDARMAYA ZORLUK ÇIKARDI

Uygulama noktasına gelen AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özilgin, jandarma ekiplerine zorluk çıkardı.

HAKARETLERDE BULUNDU

Burada kimlik kontrolüne tepki gösteren Hasan Özılgın, asayiş kontrolü yapan jandarma personeline hakaret etti.

Görüntülerde; Özılgın’ın, kendisinden kimlik isteyen jandarmalara, "Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın, hemen sorgulayacaksan sorgulayacaksın. Öyle artist artist bekleyemezsin. Güncellemedeyse ‘güncellemede’ desin ona göre." dediği görüldü.

"PİSLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN!"

Özılgın, "Kimlikleri alalım" diyen jandarmaya "Lan oğlum… Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin." diyerek hakaret etti.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Jandarmanın "İşimizi yapıyoruz beyefendi, düzgün konuşun." demesine rağmen Özılgın, hakaretlerini sürdürdü.

Hasan Özılgın, jandarmanın, "İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin." sözlerine "Senin yaptığın terbiyesizlik." ifadeleriyle yanıt verdi.

"BENİ TANIMIYOR MUSUN SEN?"

Ardından Özılgın, jandarmaya "Bana kibarlaşma kardeşim." dedi.

Özılgın, "İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova’nın içinde o kadar hapçı var onlara göz yummayacaksın. Beni tanımıyor musun sen?" sözleriyle jandarma ile tartışmaya devam etti.

"ALKOLLÜYÜM ÜFLET"

Bu sözler üzerine jandarma, Özılgın’a içkili olup olmadığını sordu.

Özılgın. bu soruya "Alkollüyüm, üflet" yanıtını vererek aracından indi.

Özılgın, jandarmanın kendisini hakaret etmemesi konusunda uyarması ve şikayet edeceğini belirtmesi üzerine, "Ben de seni şikayet edeceğim." diyerek karşılık verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışma anları jandarma personelinin yaka kamerasına yansırken olayın ardından hakarete uğradığını belirten personelin şikayetçi olduğu aktarıldı.

Beylikova Cumhuriyet Savcılığı, yaşanan olay üzerine soruşturma başlattı.