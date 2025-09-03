AK Partili meclis üyesi Melek Mosso’yu hedef aldı: O bayan Kastamonu’ya yakışıyor mu

Melek Mosso konseri Kastamonu'yu karıştırdı...

Kastamonu Belediyesi 24 Ağustos’ta, Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümü ve Şapka ile Kıyafet İnkılabı’nın 100’üncü yılı nedeniyle Belediye Meydanı’nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte şarkıcı Melek Mosso sahne aldı.

KONSER GÜNDEM OLDU

Mosso’nun sahne alması, dün akşam yapılan Kastamonu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündem oldu.

AK PARTİLİ GRUP BAŞKANI HEDEF ALDI

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Mosso’yu hedef aldı.

"O BAYAN KASTAMONU'YA YAKIŞIYOR MU"

Namlı, "Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Başörtülü kızlarımız ön sıradaydı, karnım cız etti. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. O bayan Kastamonu’ya yakışıyor mu?" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı da "Bunlar Orta Çağ görüşlerin mi?" diyerek yanıt verdi.

"ÖZGÜRLÜK ÖZGÜRLÜK DİYE KIZLARI AİLELERİNE İHSAN ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Namlı, şunları söyledi:

Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişiden ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz.

"KARNIM CIZ ETTİ"