AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları, Leman'a tepki olarak TBMM’de salavat getirdi

Hadsizliğe tepkiler çığ gibi...

Sözde mizah dergisi Leman, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında büyük bir skandala imza attı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ VE HZ. MUSA HEDEF ALINDI

Dergide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa, alaycı bir biçimde tasvir edildi.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Leman Dergisi'nde yayınlanan ve kamuoyunda geniş tepki çeken karikatürün ardından, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda dikkat çeken bir çıkış yaptı.

TBMM'DE SALAVAT GETİRDİ

Hacıoğulları, karikatüre tepki olarak kürsüde salavat getirdi ve tüm milletvekillerini bu çağrıya katılmaya davet etti.

"GÜZELLİKLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Hacıoğulları, "Biz bir karikatüre güzellikle karşılık vereceğiz." dedi.

VEKİLLER EŞLİK ETTİ

Konuşmasının devamında, "Burada, Gazi Meclis’te tüm partilerden vekillerimizle birlikte salavat getirelim." çağrısında bulundu.

Hacıoğulları'nın bu çağrısına bazı milletvekilleri eşlik etti.

SALAVAT NEDİR?

Salavat, İslam dininde Hz. Muhammed'e (s.a.v) duyulan sevgi ve saygıyı ifade etmek için getirilen özel bir dua ve selam ifadesidir.