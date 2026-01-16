Abone ol: Google News

Mansur Yavaş: CHP ülkeyi nasıl yönetecek gösteriyoruz

Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda konuşan Mansur Yavaş, belediyeleri yıpratmak için iftiralar atıldığını söyleyerek "Yarın iktidar değiştiğinde bu belediyeler örnek olduğu gibi CHP'nin ülkeyi nasıl yöneteceğimizi şimdiden göstermiş oluyoruz" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 15:13 Güncelleme:
  • Mansur Yavaş, belediyeleri yıpratmak için iftiralar atıldığını söyledi.
  • CHP'li belediyelerin ülkeyi yönetme konusundaki yeteneklerini şimdiden gösterdiklerini belirtti.
  • Ankara'daki su ve trafik sorunlarının ise büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Ankara'da su ve trafik sorunu artarak devam ediyor.

Su sorununa Ankara Büyükşehir Belediyesi çare bulamazken, vatandaşlar tankerlerden su almak için sıraya giriyor.

Ankara'da trafik çilesi de İstanbul'u geçmiş durumda.

Ancak Mansur Yavaş, Ankara'da sorun olmadığını düşünüyor. 

“Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması”nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediyeleri yıpratmak için iftiralar atıldığını söyledi. 

Mansur Yavaş, Ankara'daki su sorununu çözecek projesini açıkladı Mansur Yavaş, Ankara'daki su sorununu çözecek projesini açıkladı

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

"YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Mansur Yavaş, CHP'li belediyelerin örnek olduğunu ve söylenenlerin de yalan olduğunu belirterek şöyle devam etti; 

“O zaman ne yapıyorlar? Belediyeleri yıpratmak lazım. İftira atıyorlar. İstedikleri iftirayı atsınlar. Sayın Genel Başkanım, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıpratamazlar.

Ankara'da su kesintileri kombilerde arızaya neden oluyor Ankara'da su kesintileri kombilerde arızaya neden oluyor

"BİZLER ASLA YALAN SÖYLEMEYİZ"

Halk arkamızda. Kamuoyu desteği arkamızda. Bizler asla yalan söylemeyiz. İnşallah bu yaptığımız çalışmalardan sonra ilk genel seçimde de CHP birinci parti olacak, bu karanlık günler ortadan kalkacak.

"CHP ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEK GÖRÜYORSUNUZ"

Yarın iktidar değiştiğinde bu belediyeler örnek olduğu gibi CHP'nin ülkeyi nasıl yöneteceğimizi şimdiden göstermiş oluyoruz."

Mansur Yavaş: 7 yıldır bana ne yaptın diyorlar Mansur Yavaş: 7 yıldır bana ne yaptın diyorlar
Ankara'da iş çıkış saatlerinde oluşan araç yoğunluğu trafiği kilitledi Ankara'da iş çıkış saatlerinde oluşan araç yoğunluğu trafiği kilitledi
Ankara'daki su kesintisi canlı yayında kavga çıkardı Ankara'daki su kesintisi canlı yayında kavga çıkardı

Gündem Haberleri