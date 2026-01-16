Mansur Yavaş: CHP ülkeyi nasıl yönetecek gösteriyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da su ve trafik sorunu artarak devam ediyor.

Su sorununa Ankara Büyükşehir Belediyesi çare bulamazken, vatandaşlar tankerlerden su almak için sıraya giriyor.

Ankara'da trafik çilesi de İstanbul'u geçmiş durumda.

Ancak Mansur Yavaş, Ankara'da sorun olmadığını düşünüyor.

“Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması”nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediyeleri yıpratmak için iftiralar atıldığını söyledi.

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

"YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Mansur Yavaş, CHP'li belediyelerin örnek olduğunu ve söylenenlerin de yalan olduğunu belirterek şöyle devam etti;

“O zaman ne yapıyorlar? Belediyeleri yıpratmak lazım. İftira atıyorlar. İstedikleri iftirayı atsınlar. Sayın Genel Başkanım, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıpratamazlar.

"BİZLER ASLA YALAN SÖYLEMEYİZ"

Halk arkamızda. Kamuoyu desteği arkamızda. Bizler asla yalan söylemeyiz. İnşallah bu yaptığımız çalışmalardan sonra ilk genel seçimde de CHP birinci parti olacak, bu karanlık günler ortadan kalkacak.

"CHP ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEK GÖRÜYORSUNUZ"

Yarın iktidar değiştiğinde bu belediyeler örnek olduğu gibi CHP'nin ülkeyi nasıl yöneteceğimizi şimdiden göstermiş oluyoruz."