AK Parti'nin verdiği grup önerisi kabul edildi: Meclis'in çalışma süresi uzatılıyor

AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin grup önerisi verdi.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 31 TEMMUZ'A KADAR UZATILACAK

İçtüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresinin önerinin kabul edilmesiyle 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildi.

KABUL EDİLEN ÖNERİYE İLİŞKİN DETAYLAR

Kabul edilen öneriye göre; 198 sıra sayılı İklim Kanunu Teklifi, 185 ve 124 sıra sayılı uluslararası antlaşmalar ile 215 sıra sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Meclis çalışmaları devam edecek.