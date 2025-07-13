AK Parti’nin yeni iletişim modeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı memnun etti

AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı sona erdi.

32’inci kez düzenlenen kampın her detayı dikkat çekiciydi.

Faruk Acar’ın Tanıtım ve Medya Başkanlığına gelmesinin ardından düzenlenen ilk büyük organizasyon özelliğini taşıyan kampa katılanlar, farkı hissetti.

Birbirinden farklı yenilikler içeren kampın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya vurgu yaptı.

"KAMPIMIZ DAHA PROFESYONELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Görsellerinden sloganına, ilk kez dün sabah dinlediğimiz yeni coşkulu şarkısından diğer düzenlemelere kadar kampımız daha profesyoneldi, daha organizeydi. Detaylar üzerinde incelikle çalışılmıştı.

"GENEL SEKRETERLİK İLE TANITIM VE MEDYA BAŞKANLIĞIMIZI TEBRİK EDİYORUM"