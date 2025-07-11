AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor: "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, göreve geldikten sonra dikkat çeken işler yapmaya başladı.

Faruk Acar’ın vizyonu AK Parti’nin Kızılcahamam kampına da yansıdı.

32’inci kez düzenlenen Kızılcahamam kampında birçok yenilik görülecek.

Kampın daha verimli geçmesi için özel bir mobil uygulama tasarlandı.

Katılımcılar buradan kampa dair her şeyi takip edebilecek.

"DURMADAN YORULMADAN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Ensonhaber’e özel bir açıklama yapan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, bu yılki toplantıya büyük önem verdiklerini belirterek; “Yepyeni haberlerle, yepyeni şarkılarla ve yenilenen taptaze bir ruhla Türkiye Yüzyılı’nın yıldızı AK Parti’yle parlamayı sürdürecek.

Polat Yağcı tarafından hazırlanan yeni parti şarkımızı tüm AK Partililerin çok beğeneceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde durmadan, yorulmadan yolumuza devam ediyoruz. Senden, benden yok bizden var diyerek Terörsüz Türkiye sürecinin de etkisiyle bambaşka bir siyasal iletişim diliyle AK Parti’nin yenilenen iletişim modeline tanıklık edeceksiniz.” dedi.

SINIRLARI AŞAN LİDERLİK

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasının ardından düzenlenen kampın açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampa yarın katılacak.

Erdoğan burada tarihi bir konuşma gerçekleştirmesi beklenirken kampın bu yılki sloganı ise "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" olarak belirlendi.

KAMP PROGRAMI 4 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Kamp programında 4 ana başlık altında, önemli konular ele alınacak.

Her seçim bölgesindeki konuları irdelemek amacıyla panel, soru ve cevabın yer alacağı kampta; 'güvenlik', 'toplum', 'ekonomi' ve 'kalkınma' başlığı altında konular derinlemesine incelenecek.

2025 ve 2026 yılı için daha güçlü bir politika inşası hedefleyen AK Parti, bir sene içerisinde yapılacak olan tüm çalışmaları planlamak için Stratejik Plan Çalıştayı'nı cuma günü gerçekleştirecek.

Bakanlar branşlarına göre salonlarda da katılımcılarla buluşacak.

KAMPA ÖZEL APLİKASYON

Kampta katılımcıların süreci daha verimli geçirmesi amacıyla da yeni nesil mobil uygulama devreye alınacak.

Katılımcılar, telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek.

Bu da teknolojik imkânlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak.

3 YILLIK DÖNEMDEKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak.

3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

AK PARTİ X ÜZERİNDEN VİDEOLAR YAYINLADI

AK Parti, Kızılcahamam sürecinde peş peşe paylaştığı videolarla vatandaşları daha da heyecanlandırdı.

AK Parti, tanıtım ve medya alanındaki başarılı çalışmalarını Kızılcahamam Kampı öncesinde de ortaya koymuş oldu.

Ayrıca AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriği, hem açılışta hem de kapanışta katılımcılara sunulacak.

İçerikler, kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacak.