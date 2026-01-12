Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sallandık...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün enlem ve boylamı ise sırasıyla 38.27139 N ve 38.27861 E olarak açıklandı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına dair resmi kurumlarca henüz bir açıklama yapılmadı.