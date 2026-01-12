Abone ol: Google News

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 21:15
  • Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
  • AFAD, depremin derinliğini 7.16 kilometre olarak belirledi.
  • Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Sallandık...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün enlem ve boylamı ise sırasıyla 38.27139 N ve 38.27861 E olarak açıklandı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına dair resmi kurumlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

