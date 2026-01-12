Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
- AFAD, depremin derinliğini 7.16 kilometre olarak belirledi.
- Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Sallandık...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssünün enlem ve boylamı ise sırasıyla 38.27139 N ve 38.27861 E olarak açıklandı.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına dair resmi kurumlarca henüz bir açıklama yapılmadı.