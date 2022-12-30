Akaryakıtta tabela değişiyor! Benzine zam mı geliyor? 30 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta tabela değişiyor! Benzine zam mı geliyor? 30 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Vatandaşlar, benzine ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. İşte detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti.

Ardından motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL zam geldi.

Son olarak benzin grubunda 23 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam geldi.

Benzin ve motorin fiyatlarına üst üste gelen zamlardan sonra araç sahiplerini üzen haber geldi. Peki benzine zam mı geliyor? 30 Aralık 2022 benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

Benzine zam yolda!

Sektörden alınan bilgilere göre 31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 84 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatları…

İstanbul 30 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,03 TL

Benzin litre fiyatı 18,61 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 30 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,22 TL

Benzin litre fiyatı 18,82 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 30 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,30 TL

Benzin litre fiyatı 18,82 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL