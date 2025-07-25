Akaryakıtta tabela güncellendi: LPG’ye zam geldi

Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt piyasasında dalgalanma sürüyor.

Bu dalgalanmaların gölgesinde LPG’ye gece yarısı 42 kuruşluk zam geldi.

3 İLDE OTOGOZ FİYATI 26 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de otogaz fiyatı, yapılan zamla birlikte 26 liranın üzerine çıktı.

Zam, pompa fiyatlarına yansırken, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,33 TL

Motorin: 53,67 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuruna bağlı olarak rafineri çıkış fiyatlarına göre belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV dahil edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.