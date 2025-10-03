Akaryakıtta tabela güncellendi: Otogaza zam

Brent petrol yüzde 0,58 artışla 64,48 dolardan işlem görürken, petrol fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, bu seferki gelişme keyif kaçıracak.

OTOGAZA ZAM

Otogaz (LPG) fiyatlarında, 3 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruşluk fiyat artışı yapılması bekleniyordu.

TABELA DEĞİŞTİ

Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 20 kuruş zam geldi.

Fiyat artışı tabelalara yansırken, benzin ve motorinde ise fiyat değişiminin yaşanmadığı görüldü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin fiyatı: 53.29 TL

Motorin fiyatı: 54.48 TL

LPG fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin fiyatı: 53.13 TL

Motorin fiyatı: 54.35 TL

LPG fiyatı: 27.08 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 54.13 TL

Motorin fiyatı: 55.48 TL

LPG fiyatı: 27.60 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 54.60 TL

Motorin fiyatı: 55.81 TL

LPG fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.