Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akdeniz'de deprem...

Bir Türkiye gerçeği olan deprem, kendini bir kez daha hatırlattı.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 11.46'da 4.1. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 6.67 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.