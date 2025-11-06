Abone ol: Google News

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 11.46'da, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 12:06
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
  • Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • AFAD'a göre deprem 6.67 kilometre derinlikte oldu.
  • Türkiye'de deprem gerçeği bir kez daha hatırlatıldı.

Akdeniz'de deprem...

Bir Türkiye gerçeği olan deprem, kendini bir kez daha hatırlattı. 

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 11.46'da 4.1. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 6.67 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

