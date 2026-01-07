Akif Çağatay Kılıç, Paris'teki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'na katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanları ile NATO Genel Sekreterliği heyetinin katıldığı toplantıda; Rusya-Ukrayna savaşındaki güncel gelişmeler ile kalıcı barış ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA BARIŞ MESAJI

Söz konusu toplantıda Büyükelçi Kılıç; Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasıyla en kısa sürede sona erdirilmesi gayesinde olduğunu ve bu minvalde diplomatik girişimlerini ve insani sorumluluklarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Büyükelçi Kılıç, toplantı akabinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner ve diğer mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.