Özgür Özel: İktidara geldiğimde tank fabrikasındaki Katarlıları göndereceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV’de yayınlanan ‘Liderler Özel’ programına konuk oldu.

Soruları yanıtlayan Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"TANK PALET FABRİKASI’NDAKİ KATARLILARI UÇAĞA BİNDİRECEĞİM"

"Memleket onay verdi ve sizi iktidara getirdi. İlk hangi tuşa basacaksınız. İlk nereden değişimi başlatacaksınız?" sorusu üzerine Özel şu ifadeleri kullandı:

"Uçan Saray'ı 'Çekin bakayım Sabiha Gökçen'e' deyip, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’ndaki Katarlıları içerisine bindirip Katar uçağını yollayıp, uçak havalanınca Katar Emiri’ne 'Şu bize jest diye verdiğin uçağın içerisinde sizinkiler var. Uçan Saray sizindir, Tank Palet milletindir' demek benim çok arzu ettiğim bir şey."

Özel'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.