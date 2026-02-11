Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı görevine atandı: Köyünde sevinçle karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak atandı.

Bugün Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Yılmaz Tunç'tan Adalet Bakanlığı görevini teslim alan Gürlek, Nevşehir'de 1982 yılında dünyaya geldi.

Gürlek, yaklaşık 12 yaşına kadar Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyünde yaşadı.

ÜLKENİN FARKLI BÖLGELERİNDE HAKİMLİK YAPTI

Ailesiyle birlikte İzmir’e taşınan Gürlek, eğitim hayatına burada devam etti.

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürlek, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hakimlik görevlerinde bulundu.

2024'TE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLARAK ATANDI

2021 yılında birinci sınıf hakimliğe terfi eden Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Gürlek, 2 Haziran 2022'den 7 Ekim 2024'e kadar Adalet Bakan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

ADALET BAKANLIĞI GÖREVİNE ATANMASI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığı görevine atandı.

Karar, Gürlek'in köyünde sevinçle karşılandı.

"ÇOK SAYGILI BİR ARKADAŞIMIZDI"

49 yaşındaki Aylı köyü muhtarı Cüneyt Cesur, şunları söyledi:

Adalet Bakanımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Köyümüzün medarıiftiharı ve memleketimizin güzel insanı.



Çocukluğundan beri tanıdığımız ve bildiğimiz çok saygıdeğer bir insandır.



Çocukken, arkadaşlarına, büyüklerine ve küçüklerine çok saygılı, elinden geldiği kadar kimsenin kalbini kırmayacak bir arkadaşımızdı.

"NEVŞEHİR HALKI OLARAK HERKES GURUR DUYDU"

Belirli bir süre sonra İzmir’e taşındılar. Tahsilini genelde İzmir civarında gördü. Alnının akıyla güzel bir yere geldi. Tebrik ediyoruz. Ailesini de çok severler.



Sülale olarak kimseye bir yanlışı olan insanlar değillerdi. Köy olarak sevinçle karşıladık. Nevşehir halkı olarak herkes gurur duydu.



İnşallah görevinde başarılarını ve vatana millete hayırlı olmasını diliyoruz.

"UZAYAN KOL BİZDEN OLSUN DEDİK"

Aylı köyünün 54 yaşındaki imamı Tekin Çetinkaya ise şöyle konuştu:

Bakanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisini çocukluktan beri tanırız.



İzmir’de kalmalarına rağmen zaman zaman köye gelir gider, irtibatı her zaman vardı. Amcaları, dayısı olsun, köyle irtibatı olan birisiydi.



Kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Haberi duyunca sevindik. 'Uzayan kol bizden olsun' dedik.

"SESSİZ, SAKİN, OLDUKÇA MÜTEVAZI BİRİYDİ"