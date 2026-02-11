Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Beştepe'de kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beştepe'de kritik görüşme...

Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Daha sonra Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Miçotakis, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

GAZETECİLERE POZ VERDİLER

Tören sırasında Erdoğan ve Miçotakis, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Basın mensuplarına poz veren iki lider, daha sonra ikili görüşme için içeri geçti.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR GÜNDEMDE

Erdoğan ile Miçotakis, bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunacak.

Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

BAZI ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

İhracatçı konumunu sürdüren Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki ticaret hacminde artış devam ediyor.

Yunanistan ile ikili ticaret, geçen yıl 6,7 milyar dolar oldu.

Hedef ise 10 milyar dolara ulaşılması.

Bu kapsamda, Beştepe'deki buluşmada çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imza altına alınması bekleniyor.

HEYETLARARASI GÖRÜŞME DE OLACAK

İkili görüşmenin ardından heyetlerin de katılacağı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 6'ncı toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyaret, iki ülke arasında yeni bir dönemi başlatmış, "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi" açıklanmıştı.