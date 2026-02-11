TBMM'de çıkan arbedede Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 Şubat tarihli Resmi Gazete kararına göre İçişleri Bakanlığı'nda ve Adalet Bakanlığı'nda değişim yaşandı.

İki bakan, bugün TBMM'de yemin ederek göreve resmen başladı.

CHP MECLİS'İN KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL ETTİ

TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek üzere kürsüye gelmesi sırasında tansiyon yükseldi.

CHP grubu, yemin törenine tepki göstererek kürsüye yürüdü.

CHP’li milletvekilleri, kürsüyü işgal ederek bakanların yemin etmesine engel olmak istedi.

MAHMUT TANAL YARALANDI

Bu sırada AK Parti sıraları da yaşanan işgale karşı harekete geçince Genel Kurul’da karşılıklı itişmeler yaşandı ve arbede çıktı.

Yaşanan arbede esnasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AK Parti tarafına doğru yumruk savurduğu esnada aldığı darbe sonucu burnunun yaralandığı ve kanadığı görüldü.

TANAL'A İLK MÜDAHALE MECLİS REVİRİNDE YAPILDI

Mahmut Tanal, aldığı darbeler nedeniyle burnunun yara alması nedeniyle Meclis'in revirinde ilk müdahalesi yapıldı.

Tanal, burada yere düşmesinden kaynaklı ensesinde çok ağrı olduğunu dile getirdi.