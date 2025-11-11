Akın Gürlek, basın açıklaması yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gelen itiraflarla soruşturma geniş çaplı olarak yürütülmeye başlandı ve birçok CHP'li belediyeye de yayıldı.

Soruşturma kapsamında da en fazla merak edilen ise iddianame oldu.

AKIN GÜRLEK BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

İBB İddianamesi'nin bugün açıklanması beklenirken, gündeme önemli bir son dakika düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün saat 14.30'da gazetecilerle bir araya gelecek ve bir basın açıklaması yapacak.

İBB İDDİANAMESİ HAKKINDAKİ DETAYLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Gözler, bugün Akın Gürlek'e çevrilmiş durumda...

Gürlek'in yapacağı basın açıklamasında, İBB İddianamesi'ne dair detayları açıklaması da bekleniyor.

2025-2026 Adli Yıl açılışı nedeniyle Anadolu Adliyesi'ndeki törene katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonlar hakkında konuşmuştu.

"Bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası" diyen Akın Gürlek, şöyle konuşmuştu:

"İDDİANAME YAZILMAYA BAŞLANDI"

İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı.



6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı.



Biz sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz.



Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.

"BİZ DOSYAMIZA GÜVENİYORUZ"

Davaların canlı yayınlanma talebine ilişkin de konuşan Gürlek, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var." demişti.