İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı

İstanbullular trafikte vakit kaybetmeye devam ediyor.

Megakent'te haftanın son iş gününde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

YOĞUNLUK YÜZDE 90'I GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Oluşan yoğunluk nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler trafik nedeniyle yolda ilerlemekte zorlanıyor.

HER İKİ İSTİKAMETTE KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Yenibosna, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu etkili oluyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

Vatandaşlar kalabalık nedeniyle araçlara binmekte zorlandı.