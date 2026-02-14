Akın Gürlek duyurdu: “Alo Adalet Hattı” kurulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, yeni döneme dair mesajlar verdi.

ALO ADALET HATTI KURULUYOR

Bakan Gürlek, katıldığı canlı yayında “Alo Adalet Hattı”nın hayata geçirileceğini duyurdu.

Hattın işleyişine ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, sistemin CİMER benzeri bir yapıda olacağını belirterek, Türkiye’de en önemli sorunlardan birinin dava süreçlerindeki gecikmeler olduğunu, bu nedenle vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti.

"MAĞDURİYETLERİ EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ"

"Örneğin 17 celsedir boşanma davası bitmemiş ya da bir kira davası 8 celsedir devam ediyor" diyen Bakan Gürlek, "Hattı arayacaklar. Yargıdaki mağduriyetleri inşallah en kısa sürede çözeceğiz." ifadelerini kullandı.