Tutuklu bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu iken sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
- Avukatları, Böcek’in uyku apnesi rahatsızlığının ciddi olduğunu ve sağlık durumunun yaşamsal tehdit oluşturduğunu açıkladı.
- İddianamede Böcek ve diğer 40 kişi için hapis cezası isteniyor, duruşma 16 Mart'ta yapılacak.
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.
Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olan Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Avukatları Böcek'in hastalığının ileri bir boyutta olduğunu, zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını belirterek konunun yaşamsal bir boyut kazandığını belirtti.
44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.
Hazırlanan iddianamede 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.
Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.