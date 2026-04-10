Akın Gürlek duyurdu: İsrail'in Sumud Filosu baskınıyla ilgili iddianame düzenlendi

1 Ekim 2025 akşamı, Gazze limanına 80 mil mesafede, yani tamamen uluslararası sularda seyreden insani yardım gemileri, İsrail donanmasının hedefi oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; Zodyak botlar, lazerli silahlar ve gece görüş sistemleriyle donatılmış İsrail komandoları, sivillere ait gemileri kuşatarak adeta bir savaş operasyonu yürüttü.

72 SAATLİK İNSANLIK DRAMI: SOĞUK İŞKENCE VE ÇIPLAK ARAMA

Gemideki Starlink uydularını ve kameraları parçalayan saldırganlar, silahsız gönüllülere namlu doğrultarak "korsan" yöntemlerle kontrolü ele geçirdi.

Gönüllülerin ayakkabı bağcıkları kesildi, atletlerine kadar tüm kıyafetleri zorla çıkarıldı.

Dondurucu soğukta klimaları en son seviyeye getirilmiş araçlarda saatlerce bekletilen gönüllüler, titremeye mahkum edildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere İsrail güçlerinin silahlı müdahalesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

"HUKUKİ MEŞRUİYETİ BULUNMAYAN AĞIR SİLAHLI MÜDAHALE"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Küresel Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahaleyle gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, iddianame düzenlendiği belirtildi.

BAKAN AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Gelişme üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Bakan Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, söz konusu soruşturmanın görev yaptığı dönemde başlatıldığını hatırlatarak, dosyanın yargılama aşamasına gelmesinin Türk adaletinin uluslararası hukuk temelindeki kararlı duruşunun somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Bakan Akın Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama süreci başlamıştır. Görev yaptığım dönemde başlattığımız bu tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesi, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır.

"KARARLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Hiç kimse, işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin; sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."