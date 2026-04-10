Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa silahlarımızı kullanacağız

Dünyanın gözü bu görüşmelerde...

İran’ın ABD ile bu hafta sonu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeler, İsrail’in Lübnan ’a yönelik saldırıları nedeniyle belirsizliğe sürüklendi.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad için yola çıkmasından kısa süre sonra New York Post gazetesine kısa bir röportaj verdi.

İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna Trump, "Yaklaşık 24 saat içinde bunu öğreneceğiz. Çok yakında öğreneceğiz." yanıtını verdi.

"ANLAŞMA OLMAZSA SİLAHLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Donald Trump, "Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu silahlar hakkında, "Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." dedi.

İslamabad'da görüşmesi planlanan ABD ve İran heyetleri hakkında Trump, "Doğruyu söyleyip söylemediğinizi bilecek en iyi insanlarla karşı karşıyasınız." görüşünü paylaştı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI İSLAMABAD YOLUNDA

Görüşmelerde Amerikan heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance İslamabad'a gitmek üzere yola çıktı.

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Vance, "Müzakerelerin olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Başkan Trump müzakereler konusunda net bir çerçeve belirledi. İranlılar iyi niyetle müzakere ederse onlara elimizi uzatırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü belirten Vance, "İranlılar bize oyun oynamaya kalkmamalı." dedi.

İSRAİL LÜBNAN'DA KARA OPERASYONUNU GENİŞLETİYOR

Sahada ise çatışmalar şiddetleniyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki kara operasyonlarını genişletme girişimlerini sürdürüyor.

Hizbullah, son 24 saatte 50’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıklarken, bunların önemli bir bölümünün İsrail topraklarına yönelik sınır ötesi atışlar olduğu kaydedildi.

Daha önce ABD ile İran arasında varılan ateşkes kapsamında saldırılarını kısa süreliğine durduran Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ın bu anlaşmaya dahil olmadığını belirtmesinin ardından yeniden saldırılara başladı.

NETANYAHU: LÜBNAN İLE MÜZAKERERE BAŞLANMASI TALİMATI VERDİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyledi.

Netanyahu, "Müzarekereler Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkiler kurulması üzerine odaklanacak" dedi.

ABD basınından Axios'un haberine göre İsrail ve Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin haftaya başlayacak.

İlk görüşme Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

KRİTİK GÖRÜŞMELER PAKİSTAN'DA

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanıyor.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance’in başkanlık etmesi beklenirken, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın da heyette yer alacağı bildirildi.

İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin görüşmelere katılması öngörülüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in taraflarla ayrı ayrı ön görüşmeler yapması planlanırken, heyetlerin İslamabad’a varış zamanına göre temasların cumartesi günü başlaması bekleniyor.