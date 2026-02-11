Akın Gürlek Meclis'te yemin etti: CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti

- Adalet Bakanlığı görevini devralan Akın Gürlek, Meclis'te yemin ederken CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.
- Mücadeleye rağmen Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başarıyla yeminlerini tamamladı.
- CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu gerginlikler sırasında kanadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün, devir teslim gerçekleşti.
Devir teslimin ardından bakanlar, yemin etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ
İki yeni bakanın TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinden önce Meclis'te gerginlik yaşandı.
CHP'nin kürsü işgali sonrası TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.
KAVGA ÇIKTI
Yumruklu kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı öğrenildi.
İKİ BAKAN YEMİN ETTİ
CHP'li vekillerin tüm engellemelerine rağmen Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin etti.
Akın Gürlek'in yemini sırasında, CHP'li vekiller kürsüye doğru Anayasa fırlattı.