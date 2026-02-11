Akın Gürlek Meclis'te yemin etti: CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti Adalet Bakanlığı görevini devralan Akın Gürlek, Meclis'te yemin etti. Gürlek'in yemin etmesine izin vermeyen CHP'li vekiller olay çıkardı. Kürsüyü işgal eden vekillere rağmen Gürlek, yeminini tamamladı.