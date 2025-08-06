AKINCI ateşledi ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı hedefi vurdu: Tam isabet!

Türkiye'nin gurur kaynağı yerli ve milli savunma araçları her gün yeni bir testle göğüs kabartmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bayraktar AKINCI'ın fırlattığı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı, hedefini başarıyla vurdu.

AKINCI FIRLATTI LGK-82 VURDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, gökyüzünde yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve hassas vuruş kabiliyetini aynı platformda birleştiren AKINCI'nın, LGK-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde tam isabet göstererek gücünü bir kez daha kanıtladığını belirtti.

MİLİMETRİK HASSASİYET

Görgün, "Hedefe milimetrik hassasiyetle ulaşan bu başarı, mühendislerimizin vizyonunun ve sistem entegrasyon kabiliyetimizin en somut göstergesidir. Emeği geçen Baykar ve Aselsan ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

TAM İSABET

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" yorumunda bulunurken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "Bayraktar AKINCI LGK-82 Atış Testi. Tam İsabet." değerlendirmesini yaptı.