Akşener dönemi sona erdi: İyi Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu İyi Parti'de Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu. Üçüncü turda delegelerden 611 oy alan Dervişoğlu, Koray Aydın'ı geride bıraktı.

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İyi Parti'de tarihi kurultay...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'de yeni genel başkan belli oldu.

4 aday yarıştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için ilk turda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

Seçim üçüncü tura kaldı

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.

Dervişoğlu yeni genel başkan

Yapılan üçüncü tur oylamalarında ise zafer Müsavat Dervişoğlu'nun oldu.

Müsavat Dervişoğlu kimdir?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi Samsun’da bitirdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1991 yılından itibaren İzmir’de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İyi Parti Grup Başkan Vekilidir.

Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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