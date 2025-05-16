Alaattin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke hazırlandı

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması...

Uzun süredir mercek altında olan Beykoz Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, Alaattin Köseler tutuklandı.

Ancak soruşturma sürüyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma da derinleşiyor.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler de dahil olmak üzere 26 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesine kamu davası açılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Köseler için 69 yıla kadar hapis cezası istendi.

100 MİLYONLUK YOLSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL’lik yolsuzluk tespit etti.