Ali Babacan: 2023 seçimleri helalinden kazanılmamıştır

2023 seçimlerinde 6'lı masada CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarihi hezimeti hazmetmekte güçlük yaşıyor.

Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk olan Babacan, 2023 seçimlerini değerlendirdi.

Seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazanıldığını fakat bunun helal bir kazanç olmadığını söyledi.

"2023 SEÇİMLERİ HELALİNDEN KAZANILMIŞ BİR SEÇİM DEĞİL"

Babacan, şöyle konuştu:

"Kazandı ama helalinden kazanmadı 2023 seçimlerini. Helalinden kazanılmış bir seçim değil.

Nasıl ticarette helal kazanç kavramı varsa, siyasette de helal kazanç kavramı var. Seçimi kazandın ama insanları aldattın mı aldatmadın mı?

"ERDOĞAN SEÇİMİ HELALİNDEN KAZANMAMIŞTIR"

İnsanları kandırdın mı kandırmadın mı? Ben hep diyorum; Erdoğan 2023 seçimlerini kazanmıştır ama helalinden kazanmamıştır."