Ali Babacan: CHP'ye borçlusunuz diyenlere 'hadi oradan' diyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın yankıları sürüyor.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturması nedeniyle CHP'liler tarafından lince uğradı.

CHP listesinden TBMM'ye girmekle suçlanan Babacan, eleştirilere yanıt verdi.

"SİZE Mİ SORACAĞIZ"

İlk olarak partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan Babacan, "Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz?

Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?" ifadelerini kullandı.

"HADİ ORADAN DİYORUZ"

Bu açıklamasının ardından Gazeteci Kenan Taş'a konuşan Babacan, bir kez daha CHP'yi hedef aldı.

Bir dönem ortaklık yaptığı CHP'ye ağır sözlerle yüklenen Babacan şunları kaydetti: