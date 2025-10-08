Ali Babacan: Kimi selamlayacağımı size mi soracağım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuştu ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Konuşmasının ana gündem maddelerinden biri, Meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraftı.

Babacan, bu kare sonrası muhalefet çevrelerinden gelen eleştirilere sert bir dille tepki gösterdi.

"FOTOĞRAFI ÖFKEYLE YAYIYORLAR"

Resepsiyon fotoğrafının "ülke gündeminin tam ortasına oturduğunu" belirten Babacan, özellikle ana muhalefet medyası tarafından fotoğrafın "öfkeyle yayıldığını" ve kendilerine yönelik hakaretler edildiğini dile getirdi.

Babacan, sözlerinin devamında şöyle dedi:

"HAKARETLER, KÜFÜRLER AMAN ALLAH'IM"

Geçtiğimiz günlerde Meclis resepsiyonundan bir kare fotoğraf geldi, ülke gündeminin tam ortasına oturdu. Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı'yla birlikte görüntülendiği bir fotoğraf, ana muhalefet medyası tarafından öfkeyle yayıldı. Aman Allah’ım, ne küfürler, ne hakaretler… Akıl alacak gibi değil.

"HAREKET TARZIMIZI SİZ Mİ BELİRLEYECEKSİNİZ?"

Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?"

"SİZİN GİBİLERİN DEVRİ BİTTİ"

Siyasette diyalog ile iş birliğinin farklı kavramlar olduğunu vurgulayan Babacan, eleştiren zihniyetin "vesayet dönemine" ait olduğunu söyledi.

Babacan, "Sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. 27 Nisan e-muhtırasının, 367 kararının arkasındaki kafa buydu." diyerek eleştirilere karşı duruşlarının net olduğunu belirtti:

"BUNA ALIŞACAKSINIZ"

"Kim ne derse desin; biz buradayız ve siz buna alışacaksınız. Çünkü adım yok."