Ali Babacan'dan CHP'ye bir tepki daha: Hadi oradan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul Gaziosmanpaşa ilçe kongresinde konuştu.

Kendisine yönelik söylemlere sert sözlerle tepki gösteren Ali Babacan, bir kez daha CHP tarafına öfkelendi.

"CHP'NİN OYLARIYLA SEÇİLDİ DİYORLAR, HADİ ORADAN"

Babacan, "CHP'nin oylarıyla seçildiler" şeklindeki değerlendirmelere "Hadi oradan" çıkışını yaptı.

"Siz gidin eski genel başkanınızla kavga edin." diyen Babacan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

2,5 yıldır bıkmadılar, usanmadılar. 'Şu kadar milletvekili verdik, CHP oylarıyla seçildiler' diyorlar. Hadi oradan! Hadi oradan.



Ben DEVA Partisi'nin hakkını kimseye yedirmem. Siz gidin, eski genel başkanınızla kavga edin. Ben AK Parti'nin ilk kurucularındanım.

