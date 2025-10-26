Ali Babacan'a soruldu: AK Parti'ye döner misiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin olası ittifaklarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

AKİT TV canlı yayınında gündemi değerlendiren Babacan, hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hem de mevcut siyasi tabloyu eleştirdi.

AK PARTİ'YLE İTTİFAKA "HAYIR" DEMEDİ

Babacan, partisinin AK Parti ile olası ittifak ihtimaline dair soruya 2023 seçimlerinde CHP ile yapılan iş birliğini hatırlatarak yanıt verdi:

Benim Tayyip Bey’le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği.



CHP’yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey’de veya AK Parti yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum.

Babacan, iktidar partisinin eleştirdiği konularda değişim sinyali vermediğini belirterek,

“Tam tersine, başkanlık sistemini daha da güçlendirmek istiyorlar. Biz ise yetkinin paylaşıldığı, hesap verebilir bir yönetim modeli savunuyoruz.” dedi.

"CHP'YLE AYNI MASAYA OTURMAYIZ"

CHP ile olası bir ittifak sorusuna ise Babacan net bir yanıt verdi:

Öyle bir şey olmaz. Çünkü onlar şu anda tamamen farklı bir dünyada. Üstelik mevcut yönetim anlayışları, partilerle değil tabanlarla ittifak kurma üzerine kurulu. Kemal Bey dönemindeki helalleşme iradesini de artık göremiyoruz.

"TÜRKİYE, İKİ KUTUPLU SİYASETE MAHKUM OLMAMALI

Babacan, Türkiye’nin siyasetinin iki kutup arasında sıkışmaması gerektiğini vurguladı:

“Türkiye siyah ve beyaz gibi iki seçeneğe mahkûm edilmemeli. Daha çoğulcu, daha kapsayıcı bir siyaset anlayışına ihtiyaç var.”

"AK PARTİ'NİN KURUCU DEĞERLERİNE İMZAMI ATARIM"

Babacan, sözlerinin sonunda AK Parti’nin kuruluş ilkelerine atıfta bulunarak, “AK Parti’nin kurucu değerleri hâlâ geçerlidir. O programın altına bugün de imzamı atarım. Mesele, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır.” ifadelerini kullandı.