Ali Babacan’dan Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'a övgüler

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın 'Boş Koltuk' programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın eski çalışma arkadaşları olan Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’ın önünün açılmadığını, siyasi sorumluluğun ise bilinçli olarak bu isimlere yüklendiğini söyledi.

"ŞİMŞEK’E KÖTÜ ADAM ROLÜ VERİLDİ"

Babacan, ekonomi yönetiminde asıl yetkinin Cumhurbaşkanı’nda olduğunu vurgulayarak, Mehmet Şimşek’in yalnızca vergi ve faiz artışlarıyla özdeşleştirildiğini savundu:

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in yetki çerçevesi çok çok sınırlı. Şu anda Mehmet Bey’e verilen görev sadece faizi ve vergiyi yükseltmek. ‘Kötü adam sen ol’ deniliyor. Bugün bakıyorum, vergi düzenlemelerine dair haberlerde hep Mehmet Şimşek’in fotoğrafları var. Oysa bütün yetki Cumhurbaşkanı’ndadır. Onun izni olmadan Mehmet Şimşek’in herhangi bir vergiyi ya da faizi artırması mümkün mü? Değil. Ama siyasi açıdan Sayın Erdoğan kendini daha güvenli bir alana çekiyor. İki kötülüğü faiz yükseltme ve vergi artırma Mehmet Şimşek’e yaptırıyor. Tutarsa sahipleniyor, tutmazsa hemen mesafe koyuyor.

Babacan, bu yaklaşımı 'fırsatçı bir siyaset' olarak nitelendirdi.

"BEN CUMHURBAŞKANI OLSAM, BU EKİPLE REFORM YAPARDIM"

Babacan, Şimşek ve Yılmaz’la geçmişteki ortak çalışma dönemlerine atıf yaparak, doğru koşullar sağlandığında reformların hayata geçirilebileceğini söyledi:

Şu anda ben ülkenin cumhurbaşkanı olsam, Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek benim ekibimde olsa biz onlarla neler neler yaparız. Zamanında çok işler yaptık. Onların önünü açarız, yetki veririz. ‘Gidin, adalet için elinizden geleni yapın, reformları gerçekleştirin’ deriz. 2005’te Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olduğumda Cevdet Bey AB genel müdürüydü. Hemen en yakın 4-5 kişilik çalışma ekibime dahil ettim ve çok iyi işler yaptık. Bugün de önleri açılsa, yeni düzenlemeleri hazırlar, Meclis’e getirir, savunur ve geçirirler.

Babacan, bugünkü tabloda ise tam tersine bu isimlerin yanlışları savunmak zorunda bırakıldığını söyledi.

"EKONOMİNİN YÜKÜ YANLIŞ ELLERE BIRAKILDI"

DEVA Partisi lideri, iktidarın ekonomik krizin yükünü Şimşek ve Yılmaz üzerinden topluma yansıttığını savundu.

Vergi artışlarının ve faiz düzenlemelerinin sorumluluğunun bu iki isme yüklendiğini, ancak tüm kararların Cumhurbaşkanı’nın onayı olmadan alınamayacağını hatırlattı.

Babacan’ın sözleri, muhalefetin ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerine yeni bir boyut eklerken, iktidar içindeki rol paylaşımına dair de tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.