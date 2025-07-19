Ali Erbaş: Biz Müslümanlar, birlik olursak bu karanlıkları aşarız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman'da programlarını sürdürüyor...

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ali Erbaş, Varlık Mahallesi'ndeki Varlık Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Daha sonra Yeni Sanayi Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Sıdıka Bilen Camisi'nin açılışına iştirak eden Erbaş, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Camilerin Müslümanlar için sadece ibadet yeri değil aynı zamanda birer eğitim ve toplumsal dayanışma merkezi olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

Camilerimizi cemaatsiz bırakmayacağız inşallah. Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte ibadet edeceğiz, dinimizi öğreneceğiz. İnsanoğlu vefat edince amel defteri kapanır ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Sadaka-i cariye kapsamında yapılan cami, Kur'an kursu ve eğitim kurumları bu anlamda çok değerlidir. Bu camiyle birlikte yapılan 52 cami ve 14 Kur'an kursuna katkı sunan herkes, amel defteri kapanmayan hayırlı insanlar arasında yer alacaktır.

"RABBİM CAMİLERİMİZİN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

Yaz Kur'an kurslarının önemine dikkati çeken Erbaş, "3 milyona yakın çocuğumuz yaz boyunca camilerimizde eğitim alıyor. Camilerimiz, bu yönüyle sadece ibadet yeri değil birer okul, birer mekteptir. Rabbim camilerimizin eksikliğini göstermesin." dedi.

"BİZ MÜSLÜMANLAR, BİRLİK OLURSAK BU KARANLIKLARI AŞARIZ"

Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çeken Erbaş, "Avrupa'nın ortasında, Srebrenitsa'da 1995 yılında 8 binden fazla kardeşimiz soykırıma uğradı. Aynı vahşet, bugün Gazze'de yaşanıyor. Vicdansız, ahlaksız, Siyonist işgalciler, orada da katliam yapıyor ama biz Müslümanla,r birlik olursak bu karanlıkları aşarız." diye konuştu.

Törene Vali Osman Varol, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, hayırseverler ve din görevlileri katıldı.