Ali İhsan Arslan: PKK daha çok silah bıraktı

Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerliyor.

TBMM'deki komisyon sürecinde birçok toplum kesimi temsilcisi dinlendikten sonra raporlama aşamasına geçildi.

Bu süreçte PKK terör örgütü kendini feshetti ve Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

Törenle bir grup PKK'lı teröristin silahlarını yaktığı görüntüler terörün son bulacağı düşüncesiyle büyük heyecan yarattı.

Bu görüntülerden sonra örgütün silah bırakmaya devam edip etmediği merak konusuyken 25., 26., ve 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili ve AK Parti kurucularından, kamuoyunda daha çok Mücahit Arslan olarak tanınan Ali İhsan Aslan açıklamalarda bulundu.

tv100'de Talat Atilla'nın konuğu olan Arslan, söz konusu görüntülerin sembolik olduğunu, bu tören dışında da PKK militanlarının başka bölgelerde silah bırakmaya devam ettiğini söyledi.

"GÖRNTÜLER SEMBOLİK, PKK DAHA FAZLA SİLAH BIRAKTI"

Arslan şu ifadeleri kullandı: