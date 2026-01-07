Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert çıkış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini yakalaması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor..

Maduro'nun ABD'de yargılanmasına devam edilirken, bu olay üzerinden bazı isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı..

Bunlardan biri de Yunan gazeteci oldu.

Sosyal medyada yapay zekayla oluşturduğu bir fotoğraf, büyük tepki topladı.

YUNAN GAZETECİYE SERT ÇIKIŞ

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de konuk olduğu programda Yunan gazeteciyi sert sözlerle eleştirdi.

"ERDOĞAN'I DEĞİL, ERDOĞAN'IN TERLİĞİNİ ALAMAZ KİMSE"

Özdil, şunları söyledi:

Yunan gazeteciye buradan şunu söyleyebilirim.



Türkiye'nin yüzölçümü çok büyük. Herkesi gömecek kadar toprağımız var.



Erdoğan değil Erdoğan'ın terliğini kimse alamaz. Biz varız, buradayız. Kimse merak etmesin.

"TÜRK'E KEFEN BİÇMEK İSTEYEN MEZARINI DERİN KAZSIN"