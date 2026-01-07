36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği açıklamada ifade edildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada şu uyarıda bulunuldu:

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

HAFTA BOYUNCA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba günü yurdun batı bölgelerinde kuvvetli lodosla birlikte sağanak geçişleri görüleceğini bildirdi.

Perşembe günü batı ve iç bölgelerin tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, "Perşembe günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak göreceğiz. Lodos, perşembe günü batı bölgelerimizin tamamında etkili olacak" dedi.

Cuma günü ise Edirne ile Kırklareli çevreleri hariç yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Çelik, "Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde ancak iç kesimlerde rakımı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek" diye konuştu.

Çelik, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini ancak cuma gününden itibaren düşeceğini bildirdi.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR

Ankara'da perşembe ve cuma günü yağış görüleceğini belirten Çelik, sıcaklıkların 12 ila 14 derecelerde seyrettiğini ancak cuma günü 5 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olduğunu ifade eden Çelik, hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini, yağışların ise il genelinde görüleceğini aktardı.

Çelik, İzmir'de hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.