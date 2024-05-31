Ali Koç, Jose Mourinho'yla anlaştı: Aziz Yıldırım'ın o sözleri akıllara geldi... Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Ali Koç ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım'ın sarf ettiği sözler hatırlandı. Bilindiği üzere Yıldırım, seçimleri kaybederse Mourinho'nun maliyetinin yarısını karşılayacağını söylemişti.

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ensonhaber.com

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezonun bitimiyle birlikte kıyasıya bir başkanlık yarışına sahne olmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda sarı-lacivertli ekibinin teknik direktörlüğüne dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho'yu getireceğini söylemişti.

Aziz Yıldırım: Mourinho'yu önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceğim

Yıldırım daha sonra konuyla ilgili bir kez daha konuşmuş, "Cumartesi günü Mourinho ile görüşeceğim. Bir problem yok ama eğer anlaşırsak, önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım daha sonra ise Jose Mourinho'yla ilgili Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Yıldırım, Koç'un Mourinho'yla anlaşması ve kendisinin başkanlığa seçilememesi durumunda ünlü teknik adamın maliyetinin yarısını karşılayacağını belirtti.

"Seçimi kaybedersem Mourinho’nun maliyetinin yarısını karşılayacağım"

Yıldırım, "Mourinho 9 Haziran’a kadar beklemez, Ali Koç tarafı ile bizim taraf birlikte Mourinho ile konuşup anlaşsınlar, seçimi kim kazanırsa o Mourinho ile devam etsin. Bunun yanı sıra ben seçimi kaybedersem buna rağmen Mourinho’nun maliyetinin yarısını karşılayacağım.” şeklinde konuştu.

Yaşananların ardından bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme meydana geldi.

Sky Sport'un haberine göre; mevcut başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mourinho, Ali Koç'a 'evet' dedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yla dün akşam görüntülü bir görüşme yaptı.

Mourinho, Ali Koç'un projelerinden çok etkilendi.

Mourinho'nun Ali Koç'a 'evet' demesi üzerine Aziz Yıldırım'ın cumartesi günlü Londra seyahati iptal oldu.

Öte yandan Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup, Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.