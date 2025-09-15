Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor: 5 milyar TL'lik tazminat talebi

Sosyete dünyasının konuştuğu boşanma...

29 yılın ardından boşanma kararı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Pegasus'un sahibi Ali Sabancı ile Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı'nın evlilikleri bitiyor.

TAZMİNAT KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Boşanma kararı alan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan tazminat konusunda anlaşamıyor.

Vuslat Doğan'ın ayrılmak için istediği rakam ilk kez ortaya çıktı.

İSTEDİĞİ TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATTI

Sabah’ın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı'nın 2023'te geçirdikleri bot kazasından eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenden dolayı da astronomik bir tazminat talep ettiği öğrenildi.

5 MİLYAR TL TALEP ETTİ

Aileye yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Vuslat Doğan Sabancı, boşanmak için Ali Sabancı'dan 5 milyar TL talep etti.

Bugünkü kurla istenen rakamın 120 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

Ali Sabancı ile tazminat pazarlığı yapan Vuslat Doğan'ın boşanma olayı jet sosyetenin gündemine oturdu.

Sabancı çiftinin boşanma süreci, magazin dünyasında gündem olurken tarafların tazminat konusunda anlaşıp anlaşamayacağı merak ediliyor.

ALİ SABANCI'NIN SERVETİNİN 8'DE 1'İ

Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tutar 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü ismi olan Ali Sabancı'nın servetinin yaklaşık 8'de 1'ine denk geliyor.

TEKNE KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Sosyetenin ünlü çifti, 2023 yılında Yunanistan'ın Leros adasına giderken ciddi bir tekne kazası geçirmişti.

Kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için 3 Ali Sabancı ise 11 ameliyat oldu.